Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional.com.br

Em plena era tecnológica, com serviços avançados de streaming, Netflix e até mesmo a pirataria, a videolocadora Viva Vídeo é um exemplo que esse mercado resiste ao tempo. Única loja do ramo em Jaguariúna, a locadora tem seus clientes fieis, e, cada vez mais, conquista novos adeptos.

Para se manter na ativa, com 18 anos de atividades, competindo com outros serviços da era tecnológica, o gerente da Vida Vídeo, André Mecenero, disse que é preciso sempre buscar alternativas. “Temos, por exemplo, as promoções às quartas-feiras com preços mais baixos”, explica. A loja também se destaca por se manter aberta todos os dias, inclusive aos domingos e feriados.

No entanto, manter a clientela existente e atrair outros clientes é um desafio, pois a tecnologia passou a ser a principal concorrente, somada a uma geração de jovem, que mudaram seus hábitos, e optam em assistir vídeos pelo smartphone e pelo computador. “Chegamos a ter três lojas na cidade, com grande movimento, além de outras lojas concorrentes, como a Trio Vídeo”, salienta Mecenero.

Hoje, segundo o gerente, além do preço atrativo, a loja também atrai o cliente com muitos vídeos em lançamentos (DVD, Blu Ray e 3D), além dos games, principalmente os de futebol. “Com isso, temos um grande número de clientes e em vária faixa etária”, comenta André Mecenero. Segundo ele, muitos clientes ainda têm o hábito de pegar a capa do filme e ler a sinopse. “Tem aqueles que preferem que eu dê uma sugestão de filme”, comenta.

Visualmente, a locadora não mudou muito em seu aspecto físico. Os filmes estão dispostos em prateleira, separados por categorias, e os games. Segundo André, além de Jaguariúna, outras cidades da região ainda mantém esse comércio ativo, como Amparo, Pedreira, Paulínia e Campinas.

Além dos vídeos, a locadora também oferece aos seus clientes a venda de produtos de conveniência, como salgados industrializados, refrigerantes, pipoca, chocolate e outros, além de produtos tecnológicos.

A reportagem da Gazeta Regional esteve no local por duas vezes na semana, para produzir a matéria e constatou o fluxo de pessoas na locadora. Uma das clientes, Michele Cristina Costa, moradora do Jardim São José, disse que há 15 anos tem o hábito de locar filmes. “Não vou deixar de alugar filmes, não pretendo deixar. Gosto de ver os filmes na prateleira e escolher o que irei assistir”, comenta.

Outro cliente, o representante comercial Murilo Almeida, disse que não vai à locadora com frequência, mas prefere alugar um filme a ter que assistir pela internet. “A qualidade de um Blu Ray é superior a imagem da internet, esse é um dos motivos que prefiro assistir o vídeo da locadora. E também o custo, é mais barato locar do que comprar”, explica.

A Viva Vídeo está localizado na Avenida Antônio Pinto Catão, 911, Jardim Alice, em Jaguariúna. No Facebook, o endereço é VivaVideoJaguariuna.