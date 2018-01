Os produtores rurais de Jaguariúna, que trabalham com produtos de origem animal, produzidos na cidade como ovos, queijos e laticínios em geral, passam a contar com uma lei específica neste setor com o objetivo de fiscalizar e garantir a qualidade e a procedência destes produtos. Para isso, o prefeito Gustavo Reis (MDB), assinou nesta terça-feira, a Lei que institui o Serviço de Inspeção Municipal (SIM), com a presença de produtores de origem animal da cidade, vereadores e do diretor da UniFAJ Centro Universitário de Jaguariúna, Flavio Pacetta.

A criação da lei é uma iniciativa do vereador Cristiano Cecon (PV). “Eu tomei conhecimento de produtores da cidade que produzem bons produtos, de boa procedência, mas não tinha conhecimento e nem como fazer isso chegar regularmente ao consumidor”, explicou. Em função disso, salienta Cecon, apresentou o projeto de lei na Câmara, que foi aprovado, e sancionado pelo prefeito.

“Com isso, esses produtos específicos de origem animal que receberem o carimbo do SIM, significa que foi fiscalizado, sendo um produto altamente confiável ao consumidor que poderá adquiri-lo no comércio da cidade”, disse o vereador. Segundo ele, futuramente, a intenção é organizar uma feira na cidade para que os produtores possam apresentar e comercializar os produtos diretamente aos consumidores.

Além da Lei, que ainda será regulamentada, foram nomeados os membros do Conselho Municipal de Inspeção, formado por sociedade civil, produtores e representantes do governo municipal, que vai ajudar na elaboração de normas para que o produtor possa conseguir o selo SIM.

Segundo o prefeito Gustavo Reis, a Lei serve para incentivar e aumentar a produção e venda dos produtores da cidade. “Será muito importante para os produtores certificarem que seu produto segue padrões de qualidade como técnicas corretas de manipulação e armazenamento. Com o selo SIM de qualidade, o produtor conquista a confiança do consumidor, aumentando as vendas e ainda aquecendo a economia local”, afirma o prefeito.

Os próximos passos, segundo o prefeito, são disponibilizar um local para que seja feita uma feira livre e incluir o SIM no Suasa. “O Suasa é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária do Ministério da Agricultura, que possibilita os produtores a comercializarem em todo território nacional”, explica Gustavo Reis.