Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional.com.br

A primeira criança a nascer em Jaguariúna em 2018 foi Lavínia Coch Baldasso, às 9h54, do dia 1º de janeiro. Filha de Maria Cláudia de Souza Koch Baldasso e de Rodrigo César Baldasso, moradores de Pedreira. A bebê nasceu com três quilos e 285 gramas, e medindo 47,5 centímetros. Apesar de nascer morarem na Cidade da Porcelana, o casal optou em registrar Lavínia em Jaguariúna.

A mãe, Maria Cláudia, disse que não esperava que a criança fosse nascer logo no primeiro dia do ano. Ela chegou ao hospital na madrugada de domingo, dia 31, para o dia 1º, na segunda-feira. “Estava previsto para nascer entre os dias 2 e 4. Foi uma surpresa”. Surpresa também, disse a mães, quando soube que foi a primeira criança a nascer na cidade este ano. Lavínia é a segunda filha do casal, a outra criança, também uma menina, tem 5 anos.

Já o segundo bebê, cuja mãe também teve parto assistido por profissionais do Hospital Municipal Walter Ferrari, também é do sexo feminino e moradora de Jaguariúna. A criança nasceu às 11h40, do dia 1º. No entanto, a reportagem da Gazeta Regional não conseguiu contato com os familiares da criança, para obter mais informações.

Unicef

Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), cerca de 386 mil bebês nasceram em todo o mundo no primeiro dia de 2018. Agência da ONU cobrou dos países esforços para garantir que mais recém-nascidos sobrevivam ao início de suas vidas.

Mais da metade de todos os nascimentos deste 1º de janeiro ocorreu em nove países: Índia — cerca de 69 mil; China — cerca de 45 mil; Nigéria — cerca de 20 mil; Paquistão — cerca de 15 mil; Indonésia — cerca de 13 mil; Estados Unidos — cerca de 11 mil; República Democrática do Congo e Etiópia — cerca de 9 mil cada; e Bangladesh — cerca de 8 mil.

O Unicef lembra que, de acordo com as estatísticas de expectativa de vida, o mundo está entrando na era em que todos os recém-nascidos deveriam ter a oportunidade de ver o século 22.