A Toca da Mangava – Centro de Cultura Cervejeira promove, neste sábado (13 de janeiro), o lançamento de mais uma especialidade sazonal: a MOVE!, cerveja desenvolvida exclusivamente para o verão. Das 13h às 19h, a nanocervejaria localizada entre Sousas e Joaquim Egídio (Campinas/SP) estará aberta para receber o público, que poderá fazer um tour pelas instalações (necessário reserva prévia), degustar cervejas e ainda se deliciar com alguns petiscos. “Estamos preparando esse evento superespecial para lançar mais uma edição da MOVE!, uma cerveja leve, pouco alcoólica (na faixa dos 3,7% ABV), com a adição de acerola”, fala o engenheiro de alimentos Alfeu Júlio, cervejeiro da Toca da Mangava.

Como se trata de uma sazonal, a bebida estará disponível até o começo de março, quando a Toca da Mangava deverá lançar sua cerveja de Páscoa, a Mr. Rabbit, uma porter com adição de cacau. “Mas quem quiser experimentar, tem a oportunidade no evento deste sábado, e em dobro. Pois das 13h às 15h, peça um chope MOVE! e ganhe outro”, avisa o cervejeiro.

Além da promoção double, a cada dois copos de chope, o cliente ganha um exclusivo “tapa light” (palmitinho, cenoura e pepino em copo com limão, sal e azeite extra virgem). “Por se tratar de uma bebida que eu concebi para beber após minhas corridas, venha e comprove que fez esporte no sábado (serve registro do Polar, Garmin, app no celular, foto datada de 13/01/18) e ganhe seu primeiro copo (300 ml)”, convida Alfeu, que também é apaixonado pelas corridas de rua.

A Toca da Mangava fica à Av. Cel. Alfredo Augusto do Nascimento, 2000, na Fazenda Belmonte, entre Sousas e Joaquim Egídio. Informações: 19 3258 7688 ou contato@tocadamangava.com.br.