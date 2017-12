O Natal é a época do ano mais esperada pelo comércio, pois durante esse período os consumidores buscam presentes. Segundo dados divulgados pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), neste final de ano, cada pessoa deve gastar, em média, R$ 82,50 por presente, o que significa um aumento de quase 5%, se comparado com o mesmo período de 2016.

Mas as compras de Natal podem ir muito além dos presentes para familiares e amigos – é uma data comemorativa em que muitos também aproveitam para comprar um presente para si mesmo. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 47% dos consumidores brasileiros irão se auto presentear esse ano. Na média, a intenção de compras é de dois presentes para si mesmo, com um ticket médio cada de R$ 155,84. No total, os consumidores que irão se presentear e já definiram um valor, gastarão em torno de R$ 332 consigo mesmos – outros 46% ainda não sabem quanto irão gastar.

Portanto, fim de ano é sinônimo de presentes. Mas para quem deseja inovar e não cair no lugar comum dos livros de autoajuda, roupas e cremes…, seja para o amigo secreto da empresa ou para o Natal em família, uma cerveja especial, artesanal, gourmet tem tudo para ser um ótimo e diferente agrado.

Essa é a proposta do Bier Trunk Pub Bar, localizado no centro de Holambra num espaço com tem capacidade para 170 pessoas. A casa possui área externa coberta, deck, ambiente interno climatizado, fumoir, espaço kids e um empório para venda de kits de cervejas, souvenir e charutos cubanos legítimos fornecidos pela Emporium Cigars, distribuidor exclusivo de Habanos no Brasil. O Pub Bar trabalha com as melhores marcas de cervejas e chope premium nacionais e internacionais 100% puro malte (Schornstein, Toca da Mangava, Eisenbahn, Mediterrânea, Erdinger, La Trappe, Sauber Beer, Quinta do Malte, Paulaner e HB).

“Temos kits de cervejas especiais e artesanais nacionais e internacionais 100% puro malte, charutos legítimos cubanos, canecas exclusivas, canecões, growler e muito mais”, avisa Flávio Pacetta, proprietário do Bier Trunk Pub Bar. “Portanto, quem quiser dar um presente ou mesmo se presentear com originalidade deve nos procurar”, acrescenta.

O funcionamento do bar é de quarta a sexta, a partir das 16h30, e aos sábados, domingos e feriados, a partir das 11h30, exceto no próximo domingo (24) e segunda (25), quando estará fechado. Tem música ao vivo todas as sextas, sábados e feriados.

O endereço é Rua Campo de Pouso, 1162 – Centro de Holambra/SP. Fone: (19) 3802 4550.

biertrunk.holambra@gmail.com

www.facebook.com/biertrunk