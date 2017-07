Nomes que marcaram época, como Amy Winehouse, Tina Turner, Aretha Franklin, Etta James, Janis Joplin, serão lembrados em show da cantora Kelly Moore. A apresentação será no dia 22 de julho (sábado), a partir das 20h, no Bier Trunk Pub Bar, em Holambra.

“Eu cresci escutando soul music, black music e música pop. Essas são minhas influências”, revela Kelly Moore. “Depois é que veio o rock e a música latina na minha vida como segundas influências”, conta.

“Por isso, faço essa homenagem às divas que até os dias atuais fazem muito sucesso entre os fãs”, diz.

Com descendência espanhola e portuguesa, dona de um timbre de voz único, Kelly Moore é a mais nova revelação da música pop.

​Nascida em 5 de agosto na cidade de São Paulo, aos 11 anos de idade foi morar em Nova Esperança – PR e logo depois iniciou sua trajetória artística em Maringá – PR.Foi na noite, passando por diversas bandas e viajando por diversos estilos, que Kelly adquiriu toda a sua experiência e maturidade.

Retornando a São Paulo, Kelly conquistou a simpatia do público e profissionais da música. Daí em diante os trabalhos não pararam mais.

Foram diversas bandas, gravações de jingles para rádio, TV e participação em discos de artistas já consagrados.Também se arriscou no mundo dos musicais, participou logo no início da peça “Casas de Cazuza”, produzida por Rodrigo Pitta. Já estreando no papel principal, atuando, cantando e dançando. Mas a música ainda é seu grande objetivo.

O ápice de sua carreira veio quando foi revelada no concurso de novos talentos numa emissora de televisão em São Paulo, no programa do Raul Gil, com projeção nacional e internacional. Durante as 28 semanas em que liderou o concurso, Kelly elevou a audiência do programa e, através disso, pode acumular fãs e admiradores de todos os cantos do Brasil e do mundo. Em 2002, lançou seu primeiro CD – “Quanto mais quente melhor” -, produzido pelo renomado DJ Cuca. O álbum alcançou um número de vendagem muito satisfatória, esgotando toda a tiragem na primeira semana após o lançamento.

Em 2008 e 2009, Kelly fez parte do musical “Rockshow”, que contava, através de músicas e uma incrível performance, a história do rock, dirigido pelo diretor Hudson Glauber e supervisionado por Wolf Maia.

Desde então, Kelly segue fazendo seus shows por todo Brasil com seu novo projeto musical como ela mesmo intitula de “Pop Latino”, cantando, encantando e fazendo todos dançarem ao som de sua música percussiva e cheia de ritmo. Levando a zumba, o reggaetton, o zouk para todas as idades, sem exceção.

Agora, ela se prepara para gravar seu segundo álbum. E com toda a sua sensualidade, Kelly vislumbra o mercado externo como o próximo passo a ser conquistado. Já possui fã-clube no Japão, África, Miami e uma sede oficial em Chicago – USA.

BIER TRUNK

O Bier Trunk Pub Bar F & F Holambra trabalha com as melhores marcas de cervejas e chope premium nacionais e internacionais 100% puro malte (Schornstein, Toca da Mangava, Eisenbahn, Mediterrânea, Erdinger, La Trappe, Sauber Beer e HB), além de comidas gourmet e pratos típicos com um toque de brasilidade.

Às quartas e quintas-feiras, exceto feriado, o bar tem o serviço de double chope e double caipirinha. Os chopes que fazem parte da promoção são dos estilos cristal e natural da Schornstein.

O Bier Trunk tem capacidade para 170 pessoas, possui área externa coberta, deck, ambiente interno climatizado, fumoir, espaço kids e um empório para venda de kits de cervejas, souvenir e charutos legítimos cubanos, tudo cuidadosamente decorado e ambientando. O funcionamento é de quarta a sexta, a partir das 16h30, e aos sábados, domingos e feriados, a partir das 11h30. Tem música ao vivo todas as sextas, sábados e feriados.

O endereço é Rua Campo de Pouso, 1162 – Centro de Holambra/SP. Fone: (19) 3802 4550.

biertrunk.holambra@gmail.com | www.facebook.com/biertrunk