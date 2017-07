A equipe de Três Tambores do Centro de Treinamento Garbelini Ranch, no Haras Capim Fino, vem se destacando em provas pelo Estado de São Paulo. Na 2ª etapa do Campeonato Victory Ranch, no domingo, 16, em Jarinu, a amazona Jullya Vicentini, com apenas três meses de aula, conseguiu se destacar na arena ao conquistar a 1ª colocação, na categoria Kids enquanto que Stefany Inacio, que possui oito meses de treinamento, também recebeu a premiação pela 1ª colocação, no Jovem A.

Os demais integrantes da equipe terminaram nas seguintes posições: Julia Soares – 8º lugar no Jovem A e Helio Garbelini Neto – 9º lugar; Pedro Furgeri – 12º e Guilherme Lima – 15º, ambos no Jovem B. Valendo pela categoria Jovem B feminino, Amanda Muniz terminou em 14º lugar e Sara Santos foi 21ª colocada. E fechando a participação da equipe jaguariunense no evento, Julia Pazini foi 16º lugar no feminino e Rai Santos, 21º, no Amador. A maioria dos competidores da equipe vem treinando a modalidade há pouco tempo.

Os treinamentos visando as provas ocorrem durante duas aulas semanais, mas é costume da equipe na semana da disputa de uma competição a preparação se tornar mais intensa, com os treinos ocorrendo todos os dias. Na opinião da equipe, o esporte exige dedicação, empenho e acima de tudo, amar os cavalos. Para quem deseja conhecer mais o esporte é preciso agendar uma aula gratuita, pelos telefones 19-99409-2220

e 19-99911-7809. Os próximos campeonatos são o Sarapui Rodeio Fest e mais uma etapa do Victory Ranch.