A equipe de Judô da Alliance Jaguariúna esteve presente no domingo, 12, na cidade de Paulínia, no Ginásio Esportivo Vicente Amatte, ao 1º Campeonato Palmeira de Judô, com competições em todas as categorias, masculino e feminino, onde conquistou nove medalhas e o troféu de 4º lugar no geral por equipes.

A Alliance Jaguariúna, que sempre promove a participação de seus atletas em eventos esportivos como instrumento de incentivo na formação de seus alunos, obteve resultados marcantes no evento. Nove atletas representando a cidade de Jaguariúna se inscreveram na competição em diversas categorias, e conquistaram medalhas em todas as suas participações.

“Isto é resultado da dedicação e empenho de todos aqueles envolvidos na prática deste esporte, de nossos mestres e do constante apoio dos pais e responsáveis”, comenta Arlindo Baião, mestre da equipe.

O que se viu ao final dessa jornada de competições foram os atletas subindo ao pódio para receberem suas medalhas em suas respectivas categorias: Jonathan Gabriel Fernandes, Sub-09, Meio Leve, Ouro; Enzo Yugi Kloiwa, Sub-13, Meio Leve, Ouro; Leonardo Albino, Sub-18, Médio, Ouro; Camila Gonçalves Oliveira, Sub-13, Meio Pesado, Prata; Vitória Catarina, Sub-18, Médio, Bronze; Fabio Camara, Adulto Médio, Bronze; Fulvio de Souza Bengezen, Adulto Meio Pesado, Bronze; Enzo Alves Bengezen, Sub-09, Meio Pesado, Bronze; Vinícius Oliveira Rosário, Sub-11, Médio, Bronze.

Consequência desta boa participação dos atletas, os mestres e profissionais Arlindo Baião Jr., Fábio Camara, Leonardo Albino e Alba Rodrigues receberam o troféu de quarto colocado na classificação geral por equipe para a cidade de Jaguariúna.

“A equipe Alliance Jaguariúna e Vidativa Centro de Movimento e Bem-Estar agradecem à Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude e ao seu Secretário Rafael Blanco no fundamental apoio na participação de nossos jovens atletas, concedendo o transporte para todos os integrantes da equipe e seus familiares que tão bem representaram a nossa cidade em mais um grande evento esportivo”, finaliza Arlindo.