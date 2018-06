A parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), por meio do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Cruzeiro do Sul, foi a ferramenta que provocou uma mudança significativa na vida de dois jovens moradores da cidade, ambos com 16 anos.

Um deles,

um rapaz, é morador no bairro Roseira de baixo, enquanto a garota é do bairro Cruzeiro do Sul. De acordo com Elisabete Aparecida Ancona, coordenadora do CRAS Cruzeiro do Sul, que faz parte da Secretaria Municipal de Assistência Social, ambos frequentavam as Oficinas de formação do CIEE.

A dupla foi aprovada no processo seletivo realizado em 25 de maio no CRAS Cruzeiro do Sul, pelo CIEE, e começará a trabalhar mediante estágio remunerado a partir de 18 de junho, em um órgão federal em Jaguariúna. O garoto assinou a docum

entação no dia 7 de junho, enquanto a jovem fez o mesmo na manhã desta segunda (11/06), na presença do representante do CIEE, Jeanlucas Ridolfi.

“Para nós, aqui do CRAS Cruzeiro do Sul, essa notícia foi maravilhosa, pois acompanhamos esses jovens e vimos o quanto essa conquista foi importante para eles e suas famílias, que são acompanhadas e participam das ações que promovemos”, conta a coo

rdenadora. Para os dois beneficiados, essa é a grande chance de ingressar no mercado de trabalho, onde pretendem adquirir experiência e poder contribuir com o orçamento familiar.

Pelo lado do serviço público que os atende, a oportunidade que ambos ganharam também representa muito, pois serve para atrair novas pessoas e motivar quem já participa. A secretária de Assistência Social, Andréa Dias Lizun, também comemorou a aprovação dos dois jovens. “Isso é o resultado direto do trabalho desenvolvido nas unidades do CRAS, pois as oficinas preparatórias e os cursos realmente surtem efeito”, disse Andréa.