O judoca João Pedro Pires de Camargo Durante, 10 anos, morador de Jaguariúna, recebeu o prêmio do melhor do ano de 2.017, na categoria Sub-11 Médio, representando a Academia Clube Santa Sofia, de Pedreira. O evento de premiação foi promovido pela 15ª Delegacia Regional da Grande Campinas, no domingo, 17, no Anfiteatro Multiuso da Câmara Municipal de Valinhos.

A conquista de João Pedro foi resultado do excelente desempenho que obteve durante o ano todo. Para se ter ideia, foram no total 15 campeonatos, sendo 13 conquistas de medalhas de ouro, duas de bronze, campeão regional, campeão interregional, campeão Paulista e campeão Sul Brasileiro, fechando, assim, o ano com chave de ouro.

Na premiação, com o teatro lotado, o mestre de cerimônias Mauro Cazetto deu início ao evento, com as presenças do presidente da Federação Paulista de Judô, Alessandro Panitz, e o delegado Regional Celso de Almeida Leite.

Questionado sobre a conquista, e de como é ganhar este título, o judoca garante que representa um resultado de muita disciplina, de muitos treinos, de uma alimentação cada vez mais saudável. “Se o atleta tiver foco, com certeza ele vai atingir seus objetivos. Essa conquista mostra que quando acreditamos e gostamos do que fazemos com certeza chegaremos ao nosso objetivo”.

Para ele, esse prêmio foi muito importante, e foi além de todas as expectativas. “É muito difícil um atleta conseguir por três anos consecutivos receber esse reconhecimento, nos anos de 2.015 e 2.016 também recebi essa premiação”. Ele lembra que em 2.015 foi campeão Paulista, e 2.016 vice no Paulista).

Por fim, João Pedro mostra que, apesar de lutar sozinha, um esporte individual, mas sua preparação é coletiva. “Temos que agradecer muito a Deus em primeiro lugar e também a todos os amigos que treinam comigo, meu sensei Acacio Rodrigo que tem muita dedicação no que faz e aos meus pais que me acompanham e, o colégio da Villa e Secretaria Municipal de Esporte de Jaguariúna”. Segundo ele, sozinho nadasse faz. “Atrás de bons resultados existe uma equipe unida e amiga”, finaliza o judoca.