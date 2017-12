Após disputar e vencer o Campeonato Paulista em São Bernardo do Campo, o judoca jaguariunense de 10 anos, João Pedro Pires de Camargo Durante, venceu o tradicional ‘Meeting Interestadual de Judô’, realizado nos dias 24 e 25 de novembro em Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina.

Com apoio da Prefeitura Municipal de Jaguariúna, do Colégio da Villa e sob os treinos do ‘Sensei’ (professor) Acácio Rodrigo, a sua disputa neste campeonato se deu após grande vitória do Campeonato Paulista de Judô, em que o atleta competiu e venceu na categoria Sub-11 Peso Médio.

O judoca é faixa amarela no esporte, e para ele, esta vitória foi muito desafiadora. “Desafio muito grande, pois no caso do Campeonato Paulista, participam apenas os melhores classificados de várias cidades do Estado de São Paulo, e no ‘Meeting Sul Brasileiro’, participam apenas os três primeiros colocados de cada Estado (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo) ”, ressalta João Pedro.

No total, 618 atletas de aproximadamente 130 clubes, disputam as classes Sub-11, Sub-13 e Sub-15, em diversas categorias de peso.