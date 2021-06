Jaguariúna volta a vacinar contra Covid quem tem entre 43 e 59 anos nesta sexta

A vacinação das pessoas que tem entre 43 e 59 anos contra o coronavírus será retomada nesta sexta-feira, 25, em Jaguariúna. A Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariúna deve receber 810 doses da vacina enviadas pelo Governo do Estado de São Paulo e todas elas serão aplicadas exclusivamente na população desse grupo.

Além disso, a equipe da saúde ainda tem outras doses que, nesta sexta-feira, serão usadas para vacinar os seguintes grupos:

Gestantes e puérperas com ou sem comorbidades. (Apresentar o cartão pré-natal ou certidão de nascimento do filho);

Pessoas com comorbidades de 18 a 49 anos (Apresentar comprovante médico);

Deficientes permanentes de 18 a 59 anos. (Necessário apresentar comprovação médica. Não precisa ter BPC, por ser condição permanente não há prazo de validade para o relatório médico);

Pessoas com Síndrome de Down de 18 a 59 anos;

Transplantados de 18 a 59 anos;

Motoristas ou cobradores de ônibus com “QR Code” validado para Jaguariúna;

2ª dose de acordo com o grupo prioritário.

A Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Jaguariúna acontece nesta sexta no Parque Santa Maria das 15h às 19h. Vale destacar que nesta data não serão vacinadas as pessoas que têm mais de 50 anos, profissionais da educação e da saúde.

Para se vacinar

É preciso apresentar documento com foto, comprovante de residência e o Cartão Cidadão. Também é necessário fazer o pré-cadastro no site da Prefeitura no link “Cidadão”.