Com o objetivo de unir treinamento de xadrez com os alunos que irão para competições e seus familiares (pais, mães, avôs e tios), acontece no dia 11 de março, das 9h às 11h, no Parque dos Lagos, em Jaguariúna, o 1º Xadrez com Café.

Além do xadrez, o evento terá jogos de dama, Othelo e Rummikub, com a presença do presidente da Federação Paulista de Othelo. Os participantes deverão levar peças de xadrez e tabuleiro, um prato, um suco. “Venha passar uma manhã agradável jogando xadrez entre amigos e saboreando um delicioso café”, convida o organizador Adinã Fernandes Leme, professor de educação física.

“A ideia é fazer um aberto para que consigamos identificar outros enxadristas da cidade de Jaguariúna. O espaço é aberto e o convite é livre, queremos criar hábitos inovadores na população”, enfatiza Adinã, que é formado em educação física pela UniFAJ, tem pós-graduação em Metodologia de Treinamento de Futsal pela Universidade Gama Filho e está fazendo mestrado de Psicologia de Esporte pela Uninove.