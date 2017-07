Centenas de pessoas compareceram à comunidade Santo Afonso, no Vargeão, nesta quinta-feira, para a terceira edição do Jaguariúna Solidária, projeto realizado pelo Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna. A população pôde escolher diversos produtos entre roupas femininas, masculinas, infantis, calçados e até brinquedos.

“Todas as peças doadas estão em bom estado de conservação e quando chegam ao Fundo Social são lavadas e passadas. Os brinquedos estão parecendo novos e é muito gratificante ver o sorriso e o brilho nos olhos das crianças saindo com um brinquedo nas mãos”, comemora a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, Flora Maria Bernardes Reis.

Segundo o prefeito Gustavo Reis, o projeto Jaguariúna Solidária é uma importante ação do Fundo Social, que deve durar durante todo o ano. “Geralmente as pessoas pensam que doar roupas é importante apenas no inverno e não é assim. Algo que não serve para você pode ser muito útil para outra pessoa, em qualquer estação do ano. E quem puder doar brinquedos também faz uma grande ação, já que o brinquedo tem uma importância única no universo infantil”, afirma o prefeito.

O Jaguariúna Solidária já passou pelos bairros Roseira de Cima e Florianópolis. Mais informações pelo telefone 3867- 2344.