Um espaço organizado para reunir amantes de cavalos e novidades que chegam para movimentar o agronegócio. O Horse Week – Semana do Cavalo de Jaguariúna, acontece esse ano de 18 a 20 de maio no Red Park e reúne modalidades equestres, feiras, leilão, exposições e show da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba.

O maior encontro equestre do país apresenta um conceito inovador promovendo novos negócios, além de agregar conhecimento a criadores, competidores, proprietários e amantes do segmento. Uma excelente oportunidade para quem quer expandir seus negócios, apresentar projetos e conhecer possíveis novos parceiros.

Para o organizador do evento, Eduardo Leite, o Horse Week que já está indo para sua 4ª edição, será muito significante para o segmento de agronegócio que mais cresce no Brasil. “Será um evento de grande relevância para o calendário de criadores, amantes de cavalos e empresários que contribuem para o agronegócio equestre”, afirma Eduardo.

MERCADO NACIONAL

O evento terá participação de muitos empresários, criadores e competidores e chega com força para movimentar o mercado de equinos que se mostra cada vez mais promissor e lucrativo no país. Segundo a Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador (ABCCMM), o setor fatura aproximadamente 16 bilhões de reais por ano e gera três milhões de empregos. Cresceu 12% somente em 10 anos e a expectativa é que o mercado nacional permaneça aquecido.

Segundo informações da FAO – Federação Internacional de Agricultura – o Brasil possui o quarto maior rebanho equino do mundo, com 5,8 milhões animais.

A qualidade dos animais brasileiros tem se destacado tanto que muitos criadores estão preferindo cavalos nacionais ao invés de cavalos importados. O que corrobora o crescimento do setor que flui livremente num cenário que vai na contramão da crise econômica do país.

“Estamos firmando parcerias com o que há de melhor no segmento e atividades equestres, com alta seleção genética e inclusão dos melhores criatórios de cavalos do Brasil que também participarão do 1º Leilão do Haras Rancho das Américas do cantor Sorocaba e amigos”, acrescentou Eduardo. “Sem sombra de dúvidas, o público presente terá grande satisfação e uma ampla visão do que acontece no mundo equestre”, concluiu.

PROGRAMAÇÃO HORSE WEEK

18/05 – Ranch Sorting

– Barrel Racing (categoria Test Horse)

19/05 – Ranch Sorting

– Barrel Racing (categoria Test Horse, Feminina, Mirim e Final Feminina)

– Leilão Sorocaba e Amigos

– Show Fernando e Sorocaba

20/05 – Ranch Sorting