As primeiras atrações do Jaguariúna Rodeo Festiva 2018 já estão confirmadas. Em comemoração aos 30 anos da festa mais aclamada da região, a organização do evento promete uma grade de arrepiar. E os primeiros nomes já estão garantidos: Gusttavo Lima, Wesley Safadão, Matheus & Kauan, Dj Samhara, Zé Neto & Cristiano e Dennis agitarão o primeiro fim de semana do JRF, que acontece nos dias 14, 15, 21 e 22 de setembro, no Red Park. São esperadas mais de 100 mil pessoas durante os quatro dias de festa.

Conhecidos do público de Jaguariúna, os artistas já se apresentaram em outras edições do evento e fizeram história. Em 2016, Wesley Safadão cantou por mais de três horas e fez a arena ficar lotada até a última música de seu repertório. Já Gusttavo Lima surpreendeu a todos no ano passado ao fazer um belo churrasco durante seu show. Misturando sucessos recentes e modões, viu o sol nascer de cima do palco, assim como Dennis e DJ Samhara, que também levam suas apresentações até o amanhecer por onde passam.

Na sexta-feira (14), sobem ao palco: Gusttavo Lima, DJ Samhara e Zé Neto & Cristiano. No sábado (15), Matheus & Kauan, Wesley Safadão e Dennis serão os responsáveis por encerrar o primeiro fim de semana de apresentações. A grade completa do evento será divulgada em breve e promete mais surpresas.

A festa, que celebrará os 30 anos de existência do Jaguariúna Rodeo Festival, terá como tema “Modão tá na Pele”. O bordão é referência às músicas sertanejas de raiz que fizeram e ainda fazem sucesso entre o público. Nas vozes de antigos e novos nomes do sertanejo, que sempre garantem espaço em seus repertórios, os “modões” estão mais do que confirmados no evento.

Os ingressos para o Jaguariúna Rodeo Festival 2018 estão à venda pelo site da Total Acesso (www.totalacesso.com) e variam de R$ 30 a R$ 359 no primeiro lote. Os interessados poderão adquirir um passaporte, que dá direito aos quatro dias de evento por R$ 99.