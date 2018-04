Moradores dos bairros Dom Bosco, Haruji, Jardim Sônia e Jardim Fontanela receberão visitas de agentes de saúde da Prefeitura de Jaguariúna no próximo sábado, 7 de abril, das 8h às 16h, em mais um mutirão para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela urbana.

Conforme a secretária municipal de Saúde, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, pela primeira vez a cidade registrou casos de dengue, após ter passado o ano passado inteiro, além dos três primeiros meses de 2018, sem nenhum caso da doença.

“Tivemos a confirmação de dois casos confirmados de dengue pelo Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo: um no Jardim Alice e outro no Loteamento Santo Antônio, e estamos com sete casos suspeitos que estão sendo investigados, sendo cinco no bairro Dom Bosco e dois no Jardim Sônia”, revela a secretária.

Segundo ela, após a confirmação dos casos foi realizado um novo mutirão contra a dengue no Jardim Alice e o mesmo trabalho casa a casa foi intensificado na rua em que mora o morador do Loteamento Santo Antônio.

“Então, temos a seguinte situação: as duas regiões foram vistoriadas minuciosamente e estamos acompanhando para ver se surgem outros casos suspeitos. Se houver, as ações de intensificação podem incluir a nebulização com inseticida, que é para eliminar mosquitos adultos alados”, esclarece Maria do Carmo.

A Secretaria de Saúde tem o apoio das secretarias municipais de Educação e de Obras e Serviços e segue realizando mutirões para eliminar criadouros do Aedes aegypti, mas, conforme Maria do Carmo, precisa muito da ajuda da população para que a situação não se complique, uma vez que a vizinha Santo Antônio de Posse enfrenta uma epidemia da doença. Utilizando uma estrada vicinal, os municípios são separados por apenas 13 quilômetros.

Dentro e fora

“É só acabando com os criadouros que iremos evitar novos casos. Se a fêmea do mosquito não tiver onde depositar seus ovos, quebramos a cadeia de transmissão da dengue. Então, cada morador deve cuidar que não existam criadouros dentro de casa e menos ainda no quintal”, detalha a secretária.

Carlos André Sanches Coutinho, chefe da Divisão de Zoonoses e Controle de Vetores na Secretaria de Saúde, revelou que já estão sendo organizados mutirões contra o Aedes aegypti também nos bairros Nova Jaguariúna I, II e III e no Jardim Botânico. “Nesses locais as visitas casa a casa estão programadas para o dia 21 de abril, também das 8h às 16h”, disse André Coutinho.