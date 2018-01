Um projeto socioeducativo da Sky Brasil, que já funciona em oito países da América Latina, terá Jaguariúna como cidade pioneira no Brasil e na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Trata-se do “Escola Plus”, que foi apresentado na manhã desta quinta-feira, 11 de janeiro, por representantes da empresa ao prefeito Gustavo Reis, que estava acompanhado da vice-prefeita Rita Bergamasco e da secretária de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa.

A Sky Brasil é concessionária de serviços de telecomunicações, tem seu Centro de Transmissão em Jaguariúna e foi representada pelo vice-presidente de Relações Institucionais Adir Souza Matos, por Sandro Mesquita (vice-presidente de Responsabilidade Social e Sustentabilidade), Felipe Herzog (gerente de Relações Institucionais), German Covarrubias (gerente regional do projeto Escola Plus) e Ana Lucia Maestrello (Responsabilidade Social).

O projeto prevê a utilização de um canal de TV Educativa, recursos audiovisuais e material pedagógico para levar a crianças e adolescentes do Ensino Fundamental – do 1 ao 5º ano – noções e ensinamentos sobre temas que reforçam o conceito de cidadania plena. Em Jaguariúna, um parceiro importante na formação dos professores que atuarão no projeto Escola Plus será o Senac (Serviço Nacional do Comércio).

A parceria no projeto prevê aportes da Sky nos recursos tecnológicos e pedagógicos, incluindo o material audiovisual e apostilas a serem utilizadas em sala de aula como apoio aos professores que atuarão no Escola Plus. A empresa conta com parceiros de peso nessa iniciativa, como os Estúdios Disney, National Geographic e o Discovery Channel. “A escola só precisa ter energia elétrica para acabar com essa brecha digital e inovar no ensino de seus alunos”, pontua Adir Matos.

Entusiasmado com a parceria oferecida, o prefeito Gustavo Reis garantiu todo o apoio à proposta, via Secretaria Municipal de Educação. “Agradeço o privilégio de termos sido escolhidos pela direção da Sky e vamos trabalhar juntos, pois esse projeto certamente ajudará a reforçar a qualidade do ensino que oferecemos aqui em Jaguariúna, que é destaque nos principais índices de avaliação no estado e no país”, disse o prefeito.

De acordo com a secretária de Educação, Cristina Catão, o Escola Plus deverá ser implantado inicialmente nas 12 escolas municipais de Ensino Fundamental e o treinamento dos professores envolvidos está sendo planejado para começar em março. “Vamos definir os detalhes nas reuniões preparatórias, mas o que podemos adiantar é que a formação terá um semestre de duração, será semipresencial, ou seja, com aulas em sala de aula e também a distância, tudo com o devido acompanhamento e avaliação”, explica a secretária.