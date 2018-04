O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, recebeu na última terça-feira, 17, em São Paulo, o Prêmio InovaCidade, que está em sua sexta edição em 2018 e é um reconhecimento do SmartCity Business America às iniciativas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida nos municípios paulistas.

A premiação aconteceu durante um jantar de gala no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo, e destacou as iniciativas e projetos que causam impactos positivos mensuráveis e reconhecidos pela população, implementados pela administração pública, iniciativa privada ou pela sociedade.

No caso de Jaguariúna, a premiação destacou o programa “De olho na Saúde”, que utiliza um link no site da Prefeitura para que usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) tenham acesso ao estoque de medicamentos da Farmácia Municipal, mantida pela Prefeitura.

Consultando a lista, e sem perda de tempo, os próprios pacientes (ou alguém da família) retiram o medicamento prescrito pelo médico com mais conforto e no dia correto de reposição da medicação, caso ele esteja em falta.

Benefícios

Após receber o prêmio, o prefeito Gustavo Reis destacou os desafios que a gestão da Saúde traz. “Administrar bem exige criatividade em todos os setores da vida pública, e no caso da Saúde, mais ainda. Então, ficamos satisfeitos quando medidas simples e práticas como essas, que envolvem o uso do Cartão Cidadão e o de um aplicativo que facilita a vida dos usuários, trazem efeitos práticos e, melhor ainda, acabam premiados, pois quem ganha é a população”, disse.

A secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, explicou como as novidades beneficiam os usuários, na prática. “Isso permite que os usuários não percam tempo e compareçam à Farmácia Municipal na certeza de que o medicamento que necessitam está disponível. Dessa forma, a reposição dos remédios mais procurados é feita de forma mais eficiente, antes que se esgote”.

Segundo ela, o serviço de informatização está passando por uma expansão na rede municipal de Saúde. Até o final do mês de abril, conforme a secretária, deve ser lançado um aplicativo (App) que também utilizará a base de dados do Cartão Cidadão para melhorar o agendamento de consultas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). “Com isso, queremos garantir que cada cidadão possa fazer o agendamento de consultas utilizando esse aplicativo”, disse Maria do Carmo.

Jaguariúna possui aproximadamente 55 mil habitantes, dos quais 87% estão cadastrados e possuem o Cartão Cidadão. Com ele, todo munícipe é atendido em qualquer uma das secretarias municipais. O cartão faz a matrícula escolar, marca consultas médicas, faz inscrição em eventos esportivos, agenda audiências com secretários e chefes de gabinete, além de garantir a retirada de medicamentos na farmácia Municipal.