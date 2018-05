O MDB Paulista reúne lideranças nacionais e estaduais no próximo sábado, dia 5, na Red Eventos em Jaguariúna, para apresentar os pré-candidatos do partido que irão disputar as próximas eleições. Na ocasião, será lançada a pré-candidatura de Paulo Skaf ao governo do estado de São Paulo e apresentados os pré-candidatos a deputado estadual, a deputado federal e ao senado no pleito deste ano.

O encontro, que começa às 10 horas, tem como anfitrião o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, e também as presenças confirmadas do presidente da República, Michel Temer, do presidente estadual do MDB, o deputado federal, Baleia Rossi, do ex-ministro da fazenda Henrique Meireles.