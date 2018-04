Em busca da certificação de Município Verde Azul pelo oitavo ano consecutivo, a Prefeitura de Jaguariúna através do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente (DAMA), apresentou na manhã dessa quarta-feira, 4 de abril, no Centro de Educação Municipal Ambiental (CEMA), para representantes de diversos setores do poder público, um plano de ações a serem desenvolvidos para a conquista do selo.

Com um resultado histórico no ano passado, Jaguariúna somou 85,39 pontos e ficou com a 21ª colocação geral, a cidade vem se preparando para que a posição de 2018 seja ainda melhor. Conforme o Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, a certificação é dividida em 10 diretivas ambientais e englobam duas etapas, a primeira acontece já no próximo dia 16 de abril e vale 40 pontos, já a segunda será somente em setembro e valerá 80 pontos.

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Programa Município Verde Azul – PMVA tem o inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.

Interlocutora do Programa Município Verde Azul em Jaguariúna a diretora do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, Aline Granghelli Catão, comentou sobre os benefícios e a visibilidade da premiação. “Além de ser uma premiação importante dentro do estado, o programa é reconhecido fora do país e se tornou referência na Comunidade Europeia. A conquista do selo auxilia, e muito, na busca de recursos para área”, disse.