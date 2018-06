Em 15 meses de mandato, o prefeito Gustavo Reis (MDB) conseguiu manter a Educação Pública Municipal na liderança do ranking geral da Região Metropolitana de Campinas. Jaguariúna é a primeira colocada desde o primeiro trimestre de 2017.

Dos 400 entrevistados, 74% disseram que a Educação de Jaguariúna é “ótima” ou “boa” e 18% classificaram-na como “regular”. A reprovação foi de 5%. Com esses dados, Jaguariúna registrou 758 pontos e fechou o levantamento mais uma vez com Alto Grau de Satisfação.

No primeiro trimestre do ano passado, Jaguariúna registrou 724 pontos pelo critério Indsat. O índice cresceu três vezes consecutivos e chegou a 763 pontos no final do ano passado. Agora, a pontuação está praticamente estabilizada.

O levantamento também apontou o perfil dos entrevistados mais satisfeitos com a Educação Pública Municipal de Jaguariúna. Quando levada em conta a faixa etária, jovens de 16 a 30 anos de idade são os que mais aprovam o segmento.

Em dezembro do ano passado, a Indsat havia divulgado os resultados da Educação Pública Municipal de Jaguariúna. O segmento havia sido aprovado por 72% dos moradores. No mesmo mês, a cidade recebeu nota 5,4 no Índice de Oportunidades da Educação Brasileira (IOEB).

A nota é maior do que a média nacional, de 4,7 pontos. Como resultado, Jaguariúna entrou para o ranking das 500 melhores cidades no quesito Educação. Em 2015, Jaguariúna havia recebido nota 5,3 no IOEB.

O estudo leva em conta indicadores de resultados como qualidade dos professores, experiência dos diretores, tempo de jornada na escola das crianças e taxa de atendimento na educação infantil.