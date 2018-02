Jaguariúna, Nova Odessa e Artur Nogueira foram as únicas cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC) que conseguiram Alto Grau de Satisfação em Trânsito. Os dados estão na pesquisa realizada pela Indsat (Indicadores de Satisfação no Serviço Público) durante o 4º trimestre de 2017 e abrange os 15 maiores municípios.

O levantamento mostra que os três conseguiram manter as primeiras colocações no ranking. Jaguariúna é a líder do grupo e conseguiu manter a 1ª colocação pela segunda vez consecutiva, ao somar 678 pontos pela metodologia Indsat e obter 62% de aprovação. Em comparação ao 3º trimestre, a cidade melhorou 26 pontos no segmento.

Nova Odessa aparece no ranking com a vice-liderança e manteve estabilidade no índice de satisfação, ficando à frente de Artur Nogueira, a terceira colocada. A ótima performance de Jaguariúna na questão de gerenciamento do trânsito foi comemorada pelo diretor do Departamento de Trânsito e Transportes (Detransp), Josino José da Silva.

Segundo ele, a manutenção constante de placas e sinais horizontais e verticais, além das constantes avaliações e alterações feitas em ruas, avenidas e locais públicos, garantem que motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres possam circular com segurança e que o número de acidentes seja pequeno.

“Buscamos fazer um trabalho integrado com as demais secretarias e departamentos da Prefeitura além de termos no Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) um aliado nessas questões, pois um trânsito bem ordenado faz parte de uma cidade com qualidade de vida”, destaca Josino. Confira na tabela o ranking das 15 cidades da RMC em que a população revelou maior grau de satisfação com o gerenciamento do trânsito.