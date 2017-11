As atletas jaguariunenses, competidoras do voleibol adaptado feminino na categoria 50 anos, disputaram o quadrangular final da liga sanjoanense, em São João da Boa Vista, e alcançaram o feito inédito de serem as vice-campeãs.

A vitória se deu após Jaguariúna derrotar as cidades de Aguaí e São João da Boa Vista, e segundo João Lúcio, coordenador do programa Viva Melhor, da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), os jogos emocionantes e a vitória vêm honrar o trabalho feito durante o ano.

“Foi a primeira vez que nossa equipe participa da fase final, e o vice-campeonato, vem honrar o trabalho realizado no ano. O programa Viva Melhor parabeniza as nossas atletas: Jacira, Valdete, Neusa Marchesini, Sofia, Ana, Vera Lúcia, Matea e o professor Paulo”, pontua João.

CATEGORIA 60 ANOS DISPUTA FINAL

A categoria 60 anos feminina (Rubi) também disputará as finais da liga sanjoanense, neste sábado, 18, em Mogi Guaçu, a partir das 9h. As cidades que entram em quadra para o quadrangular final da categoria Rubi são: Jaguariúna, Mogi Guaçu e Águas da Prata.