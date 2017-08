A equipe de vôlei adulto masculino de Jaguariúna perdeu para Itobi, por 3 sets a 2, na sexta-feira, dia 5, pela Copa Itatiba, na casa do adversário. “Nós conseguimos impor um ritmo muito bom e reverter um placar perdido do primeiro set, mas tivemos muitos altos e baixos no decorrer da disputa. Vencemos o primeiro e o segundo sets impondo um voleibol muito bom e com um volume de jogo perfeito. Tivemos muitos problemas em segurar a pressão do adversário no saque e a partir dessa dificuldade não conseguimos manter nossa virada de bola, e perdemos o jogo de 3 sets a 2”, analisou o técnico Paulo Eduardo Mendes.



A equipe fechou o primeiro turno com duas vitórias e quatro derrotas. “Agora conhecemos todas as equipes e com isso nosso objetivo vai ser reverter alguns resultados negativos que tivemos no primeiro turno”, explicou o técnico.