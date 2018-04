Jaguariúna é o único município da RMC (Região Metropolitana de Campinas) que cumpriu, até aqui, a carta-compromisso do Programa Cidades Sustentáveis no tocante à atualização da plataforma com os 95 indicadores de atendimento ao Programa com enfoque nos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

A informação partiu da diretora de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Jaguariúna, Carolina Freire Lima, responsável pelas ações que dizem respeito às ODS na administração do prefeito Gustavo Reis. “Esses indicadores são definidos conforme o tamanho do município e Jaguariúna não só está correspondendo como está à frente aqui na RMC”, esclarece.

Ainda, conforme Carolina, os dados sobre o desempenho e os compromissos de Jaguariúna com os ODS podem ser facilmente checados, pois constam na própria plataforma do programa Cidades Sustentáveis. Além de cumprir com suas responsabilidades, Jaguariúna foi o município que levou a discussão sobre a importância da adesão ao Programa Cidades Sustentáveis e as ODS ao Conselho de Desenvolvimento da RMC, incentivando os demais a aderirem à proposta.

“Entendemos que, além de inovadora ela tem enorme importância para todos quanto à qualidade de vida da população e o desenvolvimento completo das cidades”, destaca a diretora. Para quem busca, num breve futuro, viver numa cidade ainda melhor e mais humana, a dica é conhecer e apoiar o projeto, acessando www.cidadessustentaveis.org.br.

“ODS”

– ODS é a sigla de “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”. Trata-se de uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, ocorrida em setembro de 2015 e composta por 17 objetivos e 169 metas a serem atingidos até 2030. Os temas podem ser divididos em quatro dimensões principais:

Social: relacionada às necessidades humanas, de saúde, educação, melhoria da qualidade de vida e justiça.

Ambiental: trata da preservação e conservação do meio ambiente, com ações que vão da reversão do desmatamento, proteção das florestas e da biodiversidade, combate à desertificação, uso sustentável dos oceanos e recursos marinhos até a adoção de medidas efetivas contra mudanças climáticas.

Econômica: aborda o uso e o esgotamento dos recursos naturais, a produção de resíduos, o consumo de energia, entre outros.

Institucional: diz respeito às capacidades de colocar em prática os ODS.

Os ODS foram construídos em um processo de negociação mundial, que teve início em 2015 e contou com a participação do Brasil em suas discussões e definições a respeito desta agenda.