As finais do Voleibol Feminino ‘Infanto’ da ADR (Associação Desportiva Regional) aconteceram no domingo, 26, em Jaguariúna, no Ginásio do ‘Azulão’, onde as meninas jaguariuneses alcançaram a segunda colocação, garantindo a medalha de prata.

Foram quatro jogos, com as equipes de Jaguariúna, Pedreira, Socorro, Clube Mogiano e Itapira. O time de Jacutinga também estava nas disputas, porém, foi dado como desistente dos jogos.

As partidas se iniciaram com as semifinais, e Jaguariúna venceu por dois sets a zero (25/17 e 25/8) a equipe de Socorro. Pedreira venceu por dois sets a zero o Clube Mogiano, com parciais de 25/16 e 25/16. Com esses resultados, Jaguariúna e Pedreira foram para a final, sendo que Pedreira ficou com o Ouro, ao vencer por dois a zero (25/17 e 25/20). Socorro ficou com o terceiro lugar ao bater o Clube Mogiano por dois a zero (25/20 e 27/25).

A competição ainda teve o time de Itapira, em quinto lugar, e Jacutinga, em sexto, apesar da desistência.