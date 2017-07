Foi realizada no domingo, 2, a etapa de Mogi Mirim da Associação Desportiva Regional (ADR), na modalidade vôlei de praia masculino. A dupla Rafael e Joalison terminou a etapa em 2º lugar, com sete pontos, sendo que os outros representantes da cidade, Rodolfo e Zéca ficaram em 5º, com quatro. Na classificação geral, os atletas Rafael e Joalison também estão em 2º lugar, com 24 pontos. A liderança pertence a Jacutinga, com 27.