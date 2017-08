Gislaine Mathias | Jaguariúna

Os atletas da equipe AACORUJA/Acqua Corpo conquistaram bons resultados na 4ª etapa da Copa do Interior de Triathlon, no sábado, 5, na cidade de Barra Bonita. Na prova Fitness, onde o competidor nada 375m e corre 2 km, Rodrigo Lima da Silva, na faixa etária de 20 a 29 anos e Valdir Alexandre Murer (30+) ficaram com as medalhas de ouro enquanto que Miguel Peron de Godoy, de 13 a 19 anos, conquistou a prata. Os atletas Gabriel Peron de Godoy (13 a 19) e Helio de Souza (30+) terminaram a prova nas quartas colocações em suas categorias. No feminino, duas medalhas de ouro com Bárbara Lages (20 a 29) e Tania Moreira de Almeida (30+).



Na prova Sprint, composta por 750m de natação e 5 km de corrida, o atleta Carlos Eduardo Pelizzon (55 a 59 anos) ficou com a medalha de prata e Bruno Molero (30 a 34) terminou em 7º lugar. “Os atletas estão se superando a cada etapa, sendo a primeira vez que nadaram em rio, pois anteriormente as provas sempre foram realizadas em lagos. Foi uma experiência nova”, analisou a técnica Regiane Peron. Ela disse que ainda faltam quatro etapas para encerrar a temporada.

“Estamos na oitava colocação por equipe, num total de 73 equipes participando do campeonato. Na prova Fitness, Miguel Peron de Godoy, Rodrigo Lima da Silva, Valdir Alexandre Murer, Bárbara Lages e Tania Moreira de Almeida estão nas primeiras posições por soma de pontos a cada etapa. E Carlos Eduardo Pelizzon na prova Sprint também ocupa a primeira posição”, contou Regiane.

De acordo com ela a equipe continua treinando forte para fechar a temporada nas primeiras posições e a expectativa é subir no pódio com vários campeões da temporada. “O fundamental para os pódios continua sendo foco em resultados, objetivos bem traçados e perseverança em enfrentar os novos desafios, superando-se sempre. Para alcançar tudo isso treinamento forte”, frisou a técnica.

Os atletas estão tendo um pouco de dificuldade com o frio que está fazendo neste ano, pois enfrentam a água abaixo de 19 graus, e isso dificulta um pouco a melhora dos tempos de prova. “Mas estamos procurando nos equipar com materiais que melhoram o desempenho em condições adversas como enfrentamos agora, e para a próxima temporada de frio teremos mais condições de provas. No momento estamos contando com melhora do clima e consequente melhoria de desempenho nas provas”, enfatizou a técnica finalizando que mesmo sem equipamentos adequados para enfrentar o frio a equipe está mantendo as primeiras posições e isso com certeza é uma melhora relativa nos tempos das competições. A próxima etapa será na cidade de São Pedro, no dia 9 de setembro.