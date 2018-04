O ranking trimestral divulgado pelo Indsat (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), que avalia o desempenho das 15 maiores cidades que formam a Região Metropolitana de Campinas (RMC), mais uma vez destacou o desempenho de Jaguariúna em quatro áreas de grande importância no atendimento à população: Educação, Merenda Escolar, Saúde e Segurança Pública.

O levantamento aponta a posição obtida pelo município no último trimestre de 2017 (meses de outubro, novembro e dezembro) e no primeiro trimestre (janeiro, fevereiro e março) de 2018. A pontuação máxima a ser alcançada, conforme o estudo, é de 800 pontos.

Na consulta aos moradores, os pesquisadores do Indsat apontam Jaguariúna com “alto grau de satisfação” popular e em 1º lugar nessas quatro áreas, somando 752 pontos em Educação, 698 em Saúde, 758 na Merenda Escolar e 667 pontos em Segurança Pública.

Conforme a metodologia aplicada pelo Indsat, o objetivo é identificar os índices de satisfação dos principais serviços e agentes públicos das cidades envolvidas, consultando eleitores de 16 anos ou mais, nas cidades analisadas. Para isso, a coleta de dados utiliza recursos como visita domiciliar e consulta pessoal, com uso de palmtops.

Os resultados positivos nessas áreas de atuação da administração pública deixaram satisfeito o prefeito Gustavo Reis, que acompanha de perto as ações de sua equipe. “Temos que comemorar, com certeza, pois nos dias atuais, onde as dificuldades financeiras são uma realidade, é notório que os recursos disponíveis estão sendo bem aplicados”, avalia o prefeito.

As 15 Maiores Cidades da RMC que foram alvo da pesquisa Indsat são Americana, Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Santa Bárbara, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.