O II Encontro Esportivo, que envolve diversas modalidades, foi realizado na quarta-feira, 31 de janeiro, entre Jaguariúna e Atibaia. As duas cidades competiram em diversas modalidades no Ginásio do “Azulão”, nas canchas de bochas do Centro de Lazer do Trabalhador (Lebrão)e no Espaço Modal.

Ao todo participaram 85 atletas jaguariunenses nas modalidades bocha, vôlei adaptado masculino e feminino, xadrez, Damas, dominó, tênis de mesa; buraco.

Segundo João Lúcio, coordenador do Programa Viva Melhor , do departamento de Qualidade de Vida, esses jogos tem a finalidade de treinar os atletas locias para as competições que acontecem no decorrer do ano. “Em especial o Cieti, que acontece dia 10 de março, em Amparo, e o Jori, que será na cidade de Limeira, entre os dias 14 a 17 de março”.

Confira os resultados