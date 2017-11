A equipe de Judô do espaço Alliance Jaguariúna participou da Copa São Paulo em Monte Mor, no último dia 22 de outubro e conquistou excelentes resultados. Os atletas da Alliance tiveram desempenho satisfatório, onde todos os participantes conquistaram medalhas, sendo sua grande maioria de ouro.

Jaguariúna foi representada por dez jovens atletas que subiram ao pódio nas respectivas categorias. Foram eles: Bernardo A. Ventorin, infantil, ouro; Davi Batista, sub 9, bronze; Enzo Manoel, sub 9, ouro; Enzo Yugi kloiwa, sub 13, ouro; Isabela Vitória Amaral, sub11, bronze; Jonathan Gabriel R Fernandes, sub 9, prata; Leonardo Albino, sub18, bronze; Richard Pereira Gonçalves, sub 15, ouro; Tassio Oliveira do Nascimento, Sênior, bronze e Vytor Gabriel P Santos sub 9, bronze.

Antes do início das atividades, os profissionais das artes marciais da Alliance Jaguariúna, Alba Rodrigues, Arlindo Baião Jr. e Fábio Camara foram convidados por Manoel Esperidião à coordenação de atividades lúdicas para as crianças e jovens ali presentes, com jogos de aquecimento entre outras, baseadas, sobretudo, na metodologia desenvolvida no trabalho que realizam em Jaguariúna. Além do desenvolvimento das atividades de abertura a equipe de profissionais também foi convidada a atuar na orientação, organização e arbitragem o que causou imensa satisfação na atuação junto às crianças.

“Esse retrato de vitória, conquistada pelas medalhas, pela participação na coordenação do evento, pela realização das crianças e mestres, pelo entusiasmo crescente com a prática do Judô, e pelo apoio dos pais sempre presentes ali apoiando seus filhos reforça a metodologia que utilizamos fazendo uma ponte entre professores, pais e alunos que por sua vez, se sentem bem em participar desses eventos com alegria e determinação”, ressalta o profissional de judô, Arlindo Baião.

Arlindo também aproveita para realizar agradecimentos sob esta última disputa. “Um especial agradecimento a Prefeitura de Jaguariúna, na figura do Secretário de Esportes e Lazer, Sr. Rafael Blanco, que atenciosamente atendeu à solicitação de apoio feita por nós, proporcionando segurança, conforto e união dos participantes nesse evento. Também agradecemos ao apoio do VidAtiva – Movimento e Bem-estar, sempre colaborando para a participação de sua equipe em eventos”.