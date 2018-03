Até o final de 2018 a população de Jaguariúna terá acesso ao “Programa Internet para Todos”, que garante internet banda larga a preços acessíveis por intermédio do Programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC), lançado recentemente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), que tem como titular o ministro Gilberto Kassab.

O atendimento ao município foi assegurado na última segunda-feira, 12, quando a vice-prefeita Rita Bergamasco assinou o convênio com o Governo Federal em cerimônia realizada no Centro Internacional de Convenções do Brasil, que contou com a presença do presidente Michel Temer e prefeitos de todos o país. A vice-prefeita estava acompanhada pela secretária de Educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa.

“Atendemos ao convite do Governo Federal, cadastramos e enviamos o projeto com as necessidades de Jaguariúna na semana retrasada. Já na semana passada veio a confirmação e participei da cerimônia de assinatura do convênio como vice-prefeita, representando o prefeito Gustavo Reis”, destacou Rita Bergamasco.

Segundo ela, o projeto está agora sob avaliação técnica e, se for atendido em sua totalidade, cobrirá praticamente a cidade toda, incluindo as áreas semiurbanas e rurais (confira a lista das localidades a serem contempladas). O critério de indicação seguiu uma norma básica do programa federal: “levar conexão à internet banda larga às comunidades onde inexistir oferta adequada desse serviço”.

A implantação dos equipamentos que reproduzirão o sinal de internet banda larga vem da contrapartida oferecida pelas prefeituras, que deverão selecionar o local para instalação de uma antena pela empresa de internet credenciada para prestar o serviço. Caberá, então, a cada prefeitura, garantir a segurança desse equipamento e também arcar com as despesas de energia elétrica que a antena consumir.

Localidades indicadas pela Prefeitura

– Long Island, Praça Umbelina Bueno, Escola Municipal Prefeito Francisco Xavier Santiago, Escola Municipal Professora Oscarlina Pires Turato, Escola Municipal Ângelo Bizzo, Escola Municipal Professora Maria Tereza Piva, Parque dos Lagos, Parque Serra Dourada, Parque Menegon (Vila São José), Centro Cultural Zi Cavalcanti, Unidade Básica de Saúde (UBS) Roseira de Baixo, UBS Cruzeiro do Sul (em frente aos Condomínios Jaguariúna I e II) e UBS da Vila Miguel Martini.

Fonte: Termo de Adesão ao programa GESAC/MCTIC

Linhas gerais do Programa Internet para Todos

Objetivo – garantir disponibilidade do serviço de acesso à internet para populações que vivem em localidades de municípios brasileiros onde não existe a oferta do serviço de banda larga ou onde a prestação desse serviço é inadequada.

É de graça? – Não. O programa vai oferecer conexão em banda larga a preços acessíveis, com o objetivo de democratizar o acesso à internet e promover inclusão social, garantindo ás pessoas que moram nessas localidades as condições para contratar um plano acessível e de acordo com suas condições financeiras.

Fonte: Material de divulgação do Programa Internet para Todos, do MCTIC.