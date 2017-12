As pessoas interessadas em estudar no Polo de Apoio Presencial da Univesp (Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo) em Jaguariúna podem se inscrever para o Vestibular do 1º semestre de 2018 no período que iniciou no último dia 27, até às 16h do dia 5 de janeiro de 2018 pelo site: www.vunesp.com.br/uvsp1703. Podem participar todos os candidatos que apresentarem o certificado de conclusão do Ensino Médio ou equivalente.

Os cursos oferecidos em Jaguariúna são Pedagogia, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção e Tecnólogo em Gestão Pública, curso que será oferecido pela Fatec. A implantação do polo presencial da Universidade Virtual se concretizou após a Prefeitura, por intermédio da Secretaria municipal de Educação, ter participado de um chamamento público.

Ao ser informado da abertura de inscrições para o primeiro vestibular da unidade no município, o prefeito Gustavo Reis comemorou a notícia: “Fico feliz em podermos oferecer mais essa oportunidade aos jovens de nossa cidade, pois batalhamos muito para trazer o Polo presencial da Universidade Virtual para Jaguariúna e agora ela é uma realidade. Além das bolsas de estudo anuais do Prouni Municipal, centenas de jovens poderão construir um futuro melhor fazendo um curso na Univesp”, disse o prefeito.

O município apresentou as condições necessárias e recebeu o investimento do governo estadual mediante convênio firmado com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia e Inovação. De acordo com a secretária de Educação de Jaguariúna, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, o polo presencial funcionará no prédio da Escola Municipal Coronel Amâncio Bueno (foto), com atividades desenvolvidas a cada 15 dias.

O regulamento do Vestibular 2018 da Universidade Virtual está disponível no site da Vunesp. Basta clicar no link “UNIVESP – Processo Seletivo 1º Semestre 2018” e em seguida clicar em “INSCREVA-SE”. A taxa de inscrição é de R$ 47,88 (quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos). Conforme o regulamento, a inscrição somente será efetivada após o pagamento do boleto bancário.

Em caso de dúvidas, os candidatos devem acessar o “Fale Conosco” do site www.vunesp.com.br/faleConosco e encaminhar sua mensagem. Outra opção é ligar em dias úteis, das 8h às 20h, para o telefone (11) 3874-6300. O exame (prova) do vestibular será no dia 21 de janeiro de 2018, às 14h, e terá duração de 4 (quatro) horas. O gabarito oficial da prova do Vestibular 2018 será divulgado a partir das 10h do dia 22 de janeiro de 2018, no site www.vunesp.com.br/uvsp1703.

Após ter concluída sua inscrição o candidato deverá confirmar a data e a hora, consultando o local e a sala onde fará a prova no site da Vunesp – www.vunesp.com.br/uvsp1703 – na área do candidato, no link “Local de prova”, a partir de 12 de janeiro de 2018.