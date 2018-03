A Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de Jaguariúna informa que as inscrições para o 3º Se Joga – Festival de Arte Drag e Trans de Jaguariúna e Região se encerram na próxima quinta-feira, 15 de março. O evento será realizado no dia 18 de março, no Teatro Municipal, a partir das 19h, com entrada gratuita.

Com número máximo de 14 vagas, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo e-mail cultura@jaguariuna.sp.gov.br. O e-mail precisa contar com os nomes do festival e do participante, a denominação da performance, a cópia do RG, CPF, PIS e comprovante de residência, além de anexar a Ficha de Inscrição e o Termo de Compromisso e Autorização.

Caso as vagas forem preenchidas antes do prazo, as inscrições serão encerradas. Mais informações pelos telefones 3867-2404 e 3867-4223, ou pelo próprio e-mail: cultura@jaguariuna.sp.gov.br

Segundo o regulamento, o objetivo do festival é valorizar a arte transformista e drag queen, promover a visibilidade e a quebra de barreiras junto à população, contribuindo para o combate ao preconceito e a discriminação de gênero e orientação sexual.

Regras básicas do Regulamento do 3º SE JOGA!

– A premiação da apresentação vencedora será de R$ 1 mil, valor que será repartido entre os integrantes, no caso de duplas.

– Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição dos interessados em participar.

– A performance dever ser exclusivamente uma dublagem, portanto, não serão aceitos números ao vivo.

– Artistas performáticos, drag queens e trans podem fazer apresentações solo ou em dupla exclusivamente no palco, mas é necessário ter (no mínimo) 16 anos de idade, morar em Jaguariúna ou na região e não ter nenhum parentesco de 1º ou 2º graus com membros do corpo de jurados.

– O tempo limite da apresentação será de 5 (cinco) minutos, e quem exceder será automaticamente desclassificado.

– O prêmio será pago até 45 dias após a realização do Festival e após a entrega da documentação necessária, que será solicitada ao vencedor.

Fonte: Regulamento do Festival.