Manoel Seixas*

Meu primeiro chefe a desvendar-me o enigma do alfabeto telegráfico, a fim de incutir na minha cuca, a complexidade de outras tarefas inerentes a uma estação ferroviária, chamava-se João Bernardes Costa. Era o titular da estação de Monteiros.

O segundo, evidentemente, com uma real parcela de responsabilidade, era o próprio chefe da estação de Vila Albertina, Francisco Barros Manso, a quem eu estava subordinado, por vínculos estritamente hierárquicos. Embora dominado por uma indescritível euforia a envergar um garboso uniforme e um boné enterrado na cabeça, experimentei o gosto acre do dissabor ao engatinhar-me pelos primeiros degraus das lides ferroviárias.

A casa em que fixei residência fazia parte de um grupo de dois imóveis geminados e apenas um muro de pouca altura se tornava o divisor de ambas moradias.

Casa antiga de tijolos à vista, telhado enegrecido pela intempérie do tempo, piso encardido, escada ladeada de espinhosas roseiras de flor rubra, fogão à lenha, armazenado de fina cinza, como que atestar que delicadas mãos femininas jamais tocaram em qualquer pertence daquele doce lar.

Perdido num oceano de indecisão, encontrei nos laços de fraternidade cristã, através do meu generoso vizinho João Aguilera – que ocupava o cargo de portador na humílima Viloa Albertina.

Após noite mal dormida, em que peçonhentas baratas esvoaçavam ao apagar da lamparina e um exército de ratazanas fazia tropel infernal no telhado, arremessando ciscos sobre meus doridos olhos, ouço, finalmente, uma voz a ecoar do outro lado da parede: era Izabel, a prestativa esposa de João Aguilera, que me convocava a saborear uma fumegante xícara de café.

Dum lado Aguilera, soltando baforadas de seu cachimbo, de odor nada agradável e doutro eu, a sorver o aromático café, socado no pilão.

O poço de água potável, movido a sarrilho, corda e caçamba, ficara a razoável distância. Água para a lavagem dos cômodos da casa estava totalmente fora de cogitação, tanto que jamais viram a cor do sabão.

Próximo aos trilho do último desvio, se esparramava um imenso tabual, onde uma orquestra afinada de sapos coaxava a noite inteira

Integrada à mesma faixa de terreno alagado, se escondia a mina de água ferrugenta, onde vários animais de pequeno porte se refrigeravam.(Continua)

Manoel Seixas* é ferroviário aposentado e ex-vice-prefeito de Jaguariúna