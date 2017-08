As atividades no campus da FAAGROH (Faculdade de Agronegócios de Holambra), primeira do Brasil destinada integralmente ao agronegócio, tiveram início na segunda-feira (14) em evento com a presença de autoridades municipais, corpo gestor e representantes da UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna). Na ocasião, os alunos da primeira turma do curso de Agronegócio com ênfase em Horticultura, período noturno, assistiram à Aula Magna do mestre e engenheiro agrônomo Dr. Ubaldino Dantas Machado, pesquisador, membro fundador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e presidente do CNIPEA (Centro Nacional de Inovação, Pesquisa e Extensão Rural em Agronegócio).

“Foi uma honra muito grande ter dado essa Aula Magna. Eu diria, para simplificar, que se todos os prefeitos de todos os municípios do Brasil pensassem como o grupo de Holambra, o Brasil seria hoje um dos maiores países do mundo em desenvolvimento econômico. É uma iniciativa fantástica, fabulosa, e esperamos que isso marque a história, não só de Holambra, mas do país no agronegócio especializado”, declarou Ubaldino Dantas, que em sua palestra abordou o tema: “Educação, FAAGROH e o Agronegócio”.

O reitor do Grupo Polis Educacional, mantenedor da UniFAJ, Faculdade Max Planck e da FAAGROH, Prof. Ricardo Tannus, lembrou que o objetivo da instituição é capacitar mão de obra em todos os níveis. “A única diferença é que nós queremos capacitar com 100% de prática. É uma faculdade feita sem paredes, são estufas, e a salas de aula são exatamente o que as pessoas vão viver no campo no dia a dia. Eu admiro muito o povo daqui, o povo holandês, que com 2, 3, 4 mil metros quadrados conseguem tirar a subsistência. Eles têm tecnologia, conhecimento, e nós há 4 anos estávamos trabalhando para trazer o conhecimento dos holandeses e fazer a difusão do Brasil inteiro”, disse.

O diferencial que o Reitor se refere pode ser notado na sala de aula, laboratório, biblioteca e outros espações físicos da Instituição. “É um projeto diferenciado, focado no mundo do agronegócio. Aqui o laboratório está dentro da sala de aula. A teoria e a prática vão se articular de uma forma muito efetiva. Com um corpo docente altamente especializado na área que vai trabalhar com metodologias inovadoras de aprendizagem. Tenho certeza que o aluno formado pela FAAGROH, como os dos demais cursos que temos, vai sair de forma muito preparada”, reforça José Carlos Pacheco Coimbra, pró-reitor Acadêmico da UniFAJ.

Com o desafio de capacitar uma geração nova, para que o profissional possa abrir seu próprio negócio ou ser promovido em uma empresa, a unidade deve crescer em breve, já que o projeto é atender 2 mil alunos em Holambra. Para isso deve lançar novos cursos, um deles é o de agronomia.

“Nós queremos receber os alunos e formá-los para que possam realmente abrir seu próprio negócio. Para isso, tem que ter conhecimento, ter aprendizagem. Não tem há fórmula mágica diferente disso. E capacitando os alunos para que eles possam abrir seu próprio negócio você terá a garantia de uma agressividade, no bom sentido, do agronegócio no Brasil. Portanto, a nossa grande missão é fazer o aluno entender, e a melhor forma de entender é a prática. Ou seja, nós vamos através da prática fazer com que o aluno incorpore o conhecimento. Não adianta ele decorar, decorar, decorar, ir bem na prova, mas não ter o conhecimento para se diferenciar. Nossas aulas serão dentro da estufa. O professor usará as plantas, os substratos, para capacitar o aluno. O estudante terá que saber se economicamente vale a pena plantar flores, plantar cenouras, alface. Saber efetivamente o que é o seu negócio”, explica Geraldo Eysink, Coordenador Acadêmico Geral da FAAGROH.

A Faculdade de Agronegócios de Holambra funciona na Estrada Municipal HBR 40, Gleba 5E, Seção C, Bairro Fundão, em Holambra e atenderá os alunos e interessados no curso, de segunda à sexta-feira, das 14h às 22h.