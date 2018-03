No próximo sábado, 10 de março, o humorista Renato Albani se apresentará no Teatro Municipal de Jaguariúna, a partir das 20h. No show denominado de “O melhor trabalho do mundo”, Renato Albani fala sobre acontecimentos de sua vida e pensamentos destorcidos e divertidos sobre coisas que acontecem normalmente na vida das pessoas.

Ele fala sobre sua infância, seus fracassos no colégio, sua ida pra São Paulo, largando a profissão de engenheiro, sobre como decidiu ser humorista e porque considera esse o melhor trabalho que existe. O show tem duração de uma hora.

O humorista é capixaba, tem 31 anos, é Engenheiro Eletricista de formação e, sem saber, começou a fazer comédia na escola, quando seus professores davam a ele os cinco minutos finais de suas aulas pra fazer imitações e contar piadas, mas foi em 2010 quando passou a integrar o grupo Comedia 027 que se profissionalizou no assunto.

No Espírito Santo esteve em cartaz por mais de três anos semanalmente no bar Mercearia Botequim, além de se destacar no cenário capixaba como grande revelação do humor do estado.

Hoje, mora em São Paulo, e participa dos maiores shows do país, além de fazer parte do elenco do Comedians Club, maior casa de comédia do Brasil. Tem em seu currículo participações no programa Tudo é Possível, com Ana Hickman, da Record TV; The Noite, com Danilo Gentili, do SBT; Roberto Justus, Mais, além de ter um show no Comedy Central.

Como roteirista fez a oficina de Roteiro com José Roberto Torero (2014) em Vitória no festival Vitória Cine Vídeo e o curso de roteiro para estórias ficcionais com Thiago Fogaça (2014) em São Paulo. É co roteirista da peça “Na minha tem, na sua tem e na dos outros também” em cartaz em Vitória em 2013, fez a supervisão de roteiro do DVD “Um gordinho e um violão” do humorista Dinho Machado, também supervisão de roteiro da peça “Comédia em preto e branco e a cores” com os humoristas Dinho Machado e Rodrigo Capella, também supervisão de roteiro do mestre de cerimônias e show corporativo do ator Marcelo Serrado.

