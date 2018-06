O espetáculo “Más Companhias”, do humorista Marcio Lúcio, mais conhecido como Carioca, será apresentado neste sábado, 23, às 21h, no Teatro Municipal de Jaguariúna. Este é o mais novo espetáculo do humorista, que contará com seus personagens consagrados, que foram selecionados pensando em cada detalhe e, com certeza, renderão muitas gargalhadas.

Entres estes personagens estão: Jô Suado, Lelé Santos, Boris, Bolsonabo e o abençoado Pastor Cráudio. Terão também muitos convidados (Pedro Paulo de Milão, Didi Mais Cedo, Dilma du Cheff). Tudo isso em um mesmo palco, na mesma noite, pelo mesmo ingresso e com um mesmo artista, Carioca, que sozinho garante um espetáculo rico, eletrizante, surpreendente e arrebatador.

Márvio Lúcio, o Carioca do programa Pânico, é conhecido por sua irreverência e sua versatilidade como ator, repórter e apresentador. Considerado um dos melhores humoristas e imitadores da atualidade, ele completou 21 anos de carreira e já conquistou uma grande quantidade de fãs e agora quer se dedicar a ter um espaço mais intimista com que mais admira seu trabalho, sim, seus fãs.

Em notícias divulgadas

pe

la imprensa, dão conta que Carioca estaria em negoci

ação com emissoras de TV. “Ainda não posso falar, porque não está assinado, mas vai ser um programa muito divertido”, afirma. Fora da Band, ele já fez várias participações em programas de outra emissoras, como Record TV, S

BT e até na Globo, onde fez um show de imitações ao lado de Tom Cavalcanti, dentro do Domingão do Faustão. Além disso, faz apresentações pelo Brasil e vídeos de humor para o seu canal no Youtube.

SERVIÇO

Espetáculo: “Más Companhia”, com Carioca

Local: Teatro Municipal de Jaguariúna

Rua Alfredo Bueno, 151 Centro

Data: 23 de junho (Sábado), às 21h

Info: (19) 3867-2404 – www.teatrogt.com.br

Inteira: R$ 70

Meia-entrada: R$ 35