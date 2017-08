Com ação da ROMU – Ronda Ostensiva Municipal, integrada pelos Guardas Municipais de Jaguariúna, um homem suspeito de roubo de veículos e equipamentos de serralheria foi preso na última quinta-feira, 10, em Jaguariúna/SP.

O crime aconteceu no mesmo dia, por volta das 11h, quando segundo a vítima, dois homens armados adentraram o seu estabelecimento situado no bairro Cruzeiro do Sul, encapuzados, em posse de armas de fogo e o renderam.

Sob emprego de palavras de ameaça e violência, os indivíduos subtraíram: uma lixadeira, um compressor de ar, um celular, uma motocicleta e uma caminhonete de propriedade da vítima.

A vítima já havia passado as características para os policiais, e o estabelecimento em questão possuía câmeras de segurança, facilitando a identificação do possível suspeito, que ora mais tarde fora localizado em Jaguariúna.

Após a localização, os GM´s levaram o suspeito para a Delegacia de Polícia de Jaguariúna, onde solicitaram a presença da vítima para reconhecimento, que compareceu à DP e o reconheceu como um dos possíveis autores do crime.

Como possível autor do crime, o indivíduo reconhecido recebeu voz de prisão, ficará detido e aguardará a disposição da justiça.

Também na mesma data, o outro suspeito foi encontrado em estrada rural, sentido cidade de Holambra/SP colidido com a moto do crime e em óbito no local devido ao acidente. O corpo fora apresentado na delegacia de Holambra.

Do total de objetos roubados, a motocicleta fora recuperada e os demais objetos estão em investigação da Polícia Civil para serem encontrados e devolvidos ao proprietário.