Guardas Municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) prenderam um suspeito por agredir e participar de um a roubo a um idoso nas dependências da Rodoviária de Jaguariúna. Segundo informações dos guardas, a prisão ocorreu logo após o caso, nas proximidades, na Praça Mogi Mirim. A ocorrência atendida pela Romu só foi possível após informações recebidas pelo Cicom (Centro Integrado de Comunicação).

Após a prisão, o acusado disse que agrediu o idoso por ele ter mostrado suas partes íntimas a namorada dele. Conforme a GM anotou na ocorrência, o rapaz negou que tivesse roubado a vítima, mas teria indicado o endereço do menor que o acompanhava na Rodoviária. Na casa do menor, ele confirmou a agressão e o roubo do relógio de pulso que foi localizado.

O menor disse também que a vítima havia mostrado suas partes íntimas a namorada do amigo. No entanto, o idoso negou durante a elaboração da ocorrência, que realizou tal ato. Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, onde o de maior de idade foi autuado em flagrante por roubo e detido, enquanto que o menor foi apreendido.