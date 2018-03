A Prefeitura de Holambra e o Fundo Social promovem entre hoje e amanhã ações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Palestra sobre o empoderamento feminino, distribuição de rosas e um chá dançante fazem parte das atividades.

A programação começa nesta quarta-feira (7) com a palestra “Mulher, encontre a si mesma”, na Biblioteca Municipal, a partir das 19h30. A psicóloga Ana Paula Nery vai falar sobre a valorização da mulher. “A ideia é lançar uma proposta para que elas olhem para si mesmas, descubram seus poderes, melhorem elas próprias e consequentemente contribuam para um mundo melhor. Mulheres têm dons incríveis”, destacou Ana Paula.

Na quinta-feira (8), mais de 1.000 rosas serão distribuídas por servidores municipais nas vias com maior concentração de comércio da cidade. As flores cedidas por produtores do município também serão entregues a funcionárias públicas. No Salão da Terceira Idade, o Fundo Social realiza um chá dançante para as frequentadoras e para as mulheres assistidas pelo Centro de Referência da Assistência Social de Holambra. Além de receberem rosas, elas serão presenteadas com pequenas lembranças.

“É uma data especial e as flores, marca de nossa cidade, não poderiam ficar de fora”, afirma o prefeito Fernando Fiori de Godoy. “Será uma singela homenagem a quem é de fundamental importância na vida de todos nós”.