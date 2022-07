Holambra é cenário de gravação da novela Poliana Moça, do SBT

A Associação Povos Unidos está preparando um espetáculo imperdível para celebrar os 14 anos do Moinho de Holambra, o maior monumento turístico da região de Campinas. Serão dois dias de festa, em 09 e 10 de julho, das 10h às 17h, com diversas atrações gratuitas. O evento será realizado por meio de parceria com a Prefeitura.

No sábado, 09, às 11h, está prevista a apresentação da Orquestra de Viola Caipira de Holambra. Às 15h será vez do Grupo de Dança Folclórica Holandesa marcar presença. No dia seguinte, 10, às 11h, o Coral Harmonia entra em cena, seguido às 15h, para fechar as comemorações em grande estilo, pela apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem de Artur Nogueira.

De acordo com Ivonne de Wit, integrante da Associação responsável pela gestão do monumento, nos dois dias, durante a festividade, serão disponibilizadas atividades gratuitas para as crianças, como pintura de desenhos, jogos típicos holandeses e entrega de bexigas personalizadas. “Além disso, neste período haverá também a venda dos já tradicionais bolo e café, com recursos revertidos para os Escoteiros de Holambra”, falou ela, que disse também que o espaço contará com tenda, decoração, música ambiente e bancos.

“O Moinho é de extrema importância para a cidade”, explicou a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “Ele foi construído pela Prefeitura e é fundamental enquanto patrimônio público, pois fortalece a identidade, reforça nossas raízes e é nosso principal cartão postal”.



Moinho Povos Unidos

Inaugurado em 2008, o Povos Unidos é uma cópia fiel dos famosos e tradicionais moinhos holandeses. Projetado pelo holandês Jan Heijdra, possui 6 andares abertos para visitação. Ele é administrado, desde 2015, pela Associação Povos Unidos, formada por representantes da sociedade civil, que conta com a parceria da Prefeitura por meio de termo de colaboração, garantindo que esse monumento esteja sempre em perfeitas condições para moradores e turistas. O espaço fica aberto de quarta-feira a domingo, das 10h às 17h. A entrada custa R$12.

Crédito da imagem: Alexandre Macedo