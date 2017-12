Os holambrenses darão as boas-vindas a 2018 com dois dias de festa, música ao vivo e uma grande queima de fogos. A tradicional Festa da Virada, realizada anualmente na Rua da Amizade, acontece este ano no sábado e domingo, dias 30 e 31 de dezembro, sempre a partir das 20 horas.

O palco recebe no primeiro dia de shows as duplas Thomaz Henrique & Gustavo, de Engenheiro Coelho, e Renan & Luciano, de Artur Nogueira. No domingo, para comemorar a chegada do ano novo, a festa fica por conta das pratas da casa Caio Silva & Willian e Bruno & Gustavo – com espetáculo pirotécnico de aproximadamente dez minutos na Nossa Prainha à meia noite. Realizado pela Prefeitura, o evento tem entrada gratuita e é aberto a toda a população.

“Queremos que os moradores possam celebrar o encerramento de mais um ano de muito trabalho com uma grande festa, muita paz e harmonia”, destacou o prefeito Fernando Fiori de Godoy – que participou da contagem regressiva nos últimos quatro anos.

O repertório das atrações musicais, segundo a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, incluirá grandes sucessos da música sertaneja universitária – sempre entre as favoritas na preferência do público.

“Queremos repetir os últimos anos e oferecer aos holambrenses uma Festa da Virada muito animada e cheia de boas energias. É esse o clima que queremos criar para dar as boas-vindas a 2018”, afirmou a diretora.