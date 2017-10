Holambra comemora dia 27 de outubro, o 26º aniversário de sua emancipação político-administrativa, e, para isso, a prefeitura preparou uma série de atividades com boas opções de lazer e entretenimento (Confira abaixo toda a programação com dia e horários).

Dentre as atrações, destacam-se shows musicais, como o da Banda Ápice, Orquestra de Viola Caipira, Coral do Grupo Reviver, o grupo Inspirado Rap Nacional, e as bandas Voltare, Finder e a Legião Urbana Cover, além da apresentação da Fanfarra Amigos de Holambra.

Nas comemorações de aniversário, a prefeitura preparou também apresentações de zumba, dança e ginástica olímpica. No esporte, haverá a etapa final do Haka Race Brasil, um campeonato que envolve canoagem, mountain bike, corrida de aventura rural e os jogos de futebol com os finalistas do Campeonato Veteranos de Futebol Amador.

Para as crianças, haverá brinquedos infláveis gratuitos, abrindo espaço para uma atividade de Contação de Histórias, ministrada pela supervisora de ensino Heloisa Townsend.

E para quem gosta de música, tem ainda as duplas Dan & Marcelo e Luan Luccas & Willian intercaladas com números de dança country dos grupos Dança Brasiliense, Buga Dance, Alabama São Paulo e Comanches, além da dupla sertaneja Bruno & Gustavo e o especial do projeto Viola, Café e Flores.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

Dia 22

20h – Passeio Ciclístico ‘Pedalada da Família’, na Rua da Amizade

Dia 26

20h – Circuito Cultural Paulista e show da Banda Ápice, na Rua da Amizade

Dia 27

9h – Momento Cívico, o Paço Municipal e após apresentações da Orquestra de Viola Caipira, da Fanfarra Amigos de Holambra e do coral do Grupo Reviver

14h – Apresentações de jovens talentos da rede municipal de ensino, na Rua da Amizade; em seguida, apresentações de zumba, dança, ginástica olímpica e música com o grupo Inspirados Rap Nacional, de Mogi Guaçu.

20h – Apresentações das bandas Voltare, de Rio Claro, Finder, de Artur Nogueira, e Legião Urbana Cover

Dia 28

8h – Etapa final do Haka Race Brasil, campeonato que envolve canoagem, mountain bike e corrida de aventura rural

14h – Brinquedos infláveis, gratuitos para a criançada, na Rua da Amizade

16h – Contação de Histórias, ministrada pela supervisora de ensino Heloisa Townsend, na Rua da Amizade

20h – Apresentações das duplas Dan & Macelo e Luan Luccas & Willian, no palco da Rua da Amizade, além de apresentações de números de dança country e da dupla Bruno & Gustavo

Dia 29

9h – Projeto Viola, Café e Flores, com a Orquestra de Viola Caipira de Holambra e a dupla Índio Cachoeira e Santarém, palco da Rua da Amizade

9h – Finalistas do Campeonato Veteranos de Futebol Amador, no Estádio Municipal Zeno Capato

14h -Música gospel, no palco da Rua da Amizade, em seguida se apresentam os comediantes Celso Laura e Caique Dumont