Manoel Seixas*

Houve um homem que nasceu contrariamente às leis da vida. Esse homem viveu em pobreza e foi criado na obscuridade. Não fez grandes viagens. Não possuiu riqueza nem influência. Seus parentes não eram ilustres, nem influentes e não tinham preparo e cultura.

Na infância, ele assombrou um rei. Na meninice confundiu doutores, e já homem regeu o curso da natureza, andou sobre as ondas como por estrada firme e pôs em sujeição o mar revolto. Ele nunca estudou medicina, porém curou mais corações feridos do que todos os médicos e possam ter feito.

Embora o tempo haja estendido mais de 2.000 anos entre o povo da geração presente e a cena da crucificação. Ele ainda vive. Heródes não o pôde matar. A morte não o pôde destruir e o túmulo não o pode cônter.

Que grande condescendência! O salto foi imenso do trono de Deus para a manjedoura da estrebaria do cimo da glória para a maior humilhação do seio de Deus para o ventre de uma mulher da preeminência à obscuridade de riquezas infinitas para simples pobreza da posição de filho para o lugar de servo. Pois ele aniquilou a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ele vestiu-se de humanidade para que nós pudéssemos vestir-se de divindade.

Ele era rico, mas por amor se fez pobre. Ele atravessou o lago em barco de outrem. Montou em um animal emprestado, dormiu em berço de outrem e foi sepultado em túmulo alheio.

Ao vir para este mundo Ele teve apenas um objetivo. Não veio para que tivéssemos dores. Ele foi um homem de Dores. Ele foi tentado em tudo, como nós. Não veio apenas para pregar, ensinar ou curar. Ele veio para salvar-nos dos nossos pecados. Eis o que ele disse: “Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância”.

Como sempre é bom e nobre abordar temas religiosos, transcrevi este artigo do jornal da UFAM-União dos Ferroviários Aposentados da Mogiana, que tocou o meu coração.

Manoel Seixas* é ferroviário aposentado e ex-vice-prefeito de Jaguariúna