Edmilson Alves – edmilson@gazetaregional.com.br

O prefeito de Jaguariúna Gustavo Reis (PMDB) recebeu, na quarta-feira, 6, o prêmio Prefeito Educador, resultado de uma parceria com o Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ). Com foco em inovação acadêmica, o programa tem sido uma via importante para garantir formação continuada a professores.

“A educação é o maior legado que podemos deixar e é para a vida toda, não se desfaz. Essa foi a maneira encontrada para investir nas pessoas. Estamos qualificando o maior vetor da educação, que é o educador. E lembrar que esse prêmio só foi possível com a parceria da UniFAJ”, afirma Gustavo Reis, completando que sente o maior orgulho em receber o prêmio Prefeito Educador, resultado do trabalho comandado pela secretária municipal de educação, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa e equipe.

O prefeito lembrou ainda que os investimentos na educação, em sua gestão, começou em seu primeiro mandato, em 2009, justamente numa parceria com a FAJ, atualmente UniFAJ. “Eu estava iniciando meu mandato de prefeito quando recebi em meu gabinete o professor Ricardo Tannus, que resolveu criar o programa municipal Pró-Uni, que concede bolsas de estudos nos cursos de graduação, sendo que o aluno pague somente 30% da mensalidade, enquanto que os 70% restantes são assumidos por meio de programas da própria faculdade e da administração municipal.

“Foi um projeto revolucionário e pioneiro. Com isso, damos a chance ao cidadão em se formar em advogado, médico veterinário ou professor de educação física. O programa é um sucesso que outras cidades o implantaram”, salienta Reis.

O prefeito de Holambra, Fernando Fiori de Godoy, também recebeu o prêmio Prefeito Educador. Ele destacou a importância em receber o prêmio. “Meu maior legado não será obras, mas o investimento na formação do cidadão, que é por meio da educação. Holambra ganhou este ano sua primeira faculdade, e a primeira faculdade das flores do país, e vamos trabalhar nos próximos três anos restantes em cima da educação”, enfatiza.

Foram premiados prefeitos de 11 municípios da Região Metropolitana de Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais: Amparo, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Artur Nogueira, Conchal, Estiva Gerbi, Holambra, Jaguariúna, Monte Alegre do Sul, Monte Sião e Lindóia. O evento aconteceu na manhã desta quarta-feira, 6 de dezembro, no auditório do campus 2 da UniFAJ.

Em relação ao prêmio, o professor Ricardo Tannus, reitor do Grupo Polis Educacional, mantenedor da UniFAJ, diz que é um reconhecimento aos prefeitos desses municípios, que mesmo diante das dificuldades financeiras, têm um olhar diferenciado para a educação com o intuito de oferecer a todos a oportunidade de estudar. “Por isso, lançamos esse programa, o qual vamos ampliar em 2018 para 300 vagas e, gradativamente, nos anos seguintes”.

“O prêmio mostra uma gestão responsável no que se refere à educação, além de mostrar que há uma preocupação constante com a qualidade de ensino e com a modernização dos processos acadêmicos, visando atingir o estudante do século XXI”, afirma o professor Ricardo Tannus.

Lançado em maio desse ano pela UniFAJ, tem objetivo de proporcionar condições para ampliar os conhecimentos dos professores da rede pública municipal sobre como é construído o processo de ensino e aprendizagem do estudante do ensino superior para que possam, ainda na educação básica, olharem de forma personalizada para seus alunos e contribuírem com uma aprendizagem mais significativa.