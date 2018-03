O prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis (MDB), é o novo vice-presidente do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano (CD) da Região Metropolitana de Campinas (RMC). A presidência será comandada pelo prefeito de Nova Odessa Benjamim Bill Vieira de Souza. Os dois prefeitos foram conduzidos aos cargos por aclamação, não sendo necessária a realização de eleição.

Em função desta aclamação, Gustavo Reis ressaltou a integração entre os membros do Conselho. “Existe na Região o espírito metropolitano, que tem se fortalecido entre os prefeitos e os membros do Estado, muito pelo trabalho da Subsecretaria de Assuntos Metropolitanos, na pessoa do Edmur Mesquita, e da Agemcamp, na pessoa da Ester Viana”.

Em sua primeira gestão como prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, à época, assumiu a presidência do Conselho. “Já tive a honra e a grande responsabilidade de assumir a presidência da RMC em 2010 e agora estou muito feliz em novamente poder contribuir com o desenvolvimento da nossa região por meio da elaboração e execução de novas, eficazes e integradoras políticas públicas”, comentou.

O novo presidente Benjamim Bill se disse honrado em representar o Conselho de Desenvolvimento e ressaltou a força da Região. “Todos os Prefeitos defendem a RMC em uma só voz e quem ganha é a população, pois com ações integradas teremos a Região cada vez mais fortalecida”.

A reunião aconteceu no município de Santa Bárbara d’Oeste, presidida pelo presidente e prefeito anfitrião Denis Andia, que esteve ladeado pelo seu vice-presidente e Prefeito de Sumaré Luiz Alfredo Dalben, pela diretora executiva da Agemcamp – Ester Viana e pelo subsecretário de Assuntos Metropolitanos Edmur Mesquita. A reunião teve a presença de 13 prefeitos, quatro vice-prefeitos, além dos membros do Governo do Estado na Região.

Para a diretora executiva da Agemcamp, Ester Viana, a aclamação da nova presidência reforça a integração do Conselho. “A grande participação dos prefeitos e o fato de não ser necessário fazer eleição para esta escolha demonstram o comprometimento e a harmonia entre eles, o que tem fortalecido cada dia mais a consciência metropolitana”, ressalta Ester Viana. O subsecretário de Assuntos Metropolitanos Edmur Mesquita também afirmou que as reuniões do Conselho de Desenvolvimento tem se pautado pelo diálogo e pelo consenso entre os membros.