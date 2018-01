A Guarda Municipal de Jaguariúna garantiu o sossego dos moradores do bairro Colina do Castelo durante a virada do ano, ao marcar presença nas entradas de acesso das 20h do dia 31 de dezembro de 2017 até as três da madrugada do 1º dia de 2018, quando foram revistados cerca de 400 veículos e aproximadamente 2 mil pessoas receberam orientação após abordagem preventiva.

Vale ressaltar, que esta é uma reivindicação antiga por parte dos moradores, e que na virada antecedente a esta (2016/2017), os moradores já haviam procurado a Gazeta Regional para expor os problemas enfrentados nesta data, e que naquele ano, não foi resolvido.

A operação já estava programada e foi desencadeada após representantes dos moradores terem solicitado providências contra desordens que se repetiam numa praça do bairro. O pedido foi feito durante uma reunião do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) de Jaguariúna, ocorrida no dia 5 de dezembro, no gabinete do prefeito Gustavo Reis.

Na ocasião, a GM esteve representada pelo diretor de Segurança do Município, Renato José de Almeida Chaves Filho, do diretor da Guarda Civil Municipal, GCM Paulo Cesar Altheman, Inspetor GM Gonçalves e o GM Araújo (Inspetor da Romu).

Conforme o comando da corporação, na virada do ano parte do efetivo foi deslocado para essa ação e o resultado foi altamente positivo, uma vez que não houve registro de tumulto ou desordem no local, onde muitas pessoas costumavam promover algazarra e barulho excessivo até altas horas, perturbando o sossego da comunidade.

Um balanço prévio ao final da operação apontou que houve apreensão de drogas (maconha), lança-perfume e bebidas, que estavam em posse de pessoas que se dirigiam à praça do Colina do Castelo para festejar ali a passagem do ano. O material foi apresentado na delegacia de Polícia Civil, para registro de Boletim de Ocorrência e a adoção das medidas previstas em lei. Além disso, as abordagens feitas pela GM resultaram em 46 veículos autuados por infrações de trânsito.