Integrantes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Municipal de Jaguariúna, realizaram nas últimas semanas novas apreensões de drogas em bairros da cidade. Nesta semana, por exemplo, a autuação ocorreu na Vila 12 de Setembro.

Segundo informações registradas no Boletim de Ocorrências (BO), foram apreendidos 28 porções de um pó aparentando ser cocaína e também 28 porções de uma pedra branca, com suspeita de ser ‘crack’. Além disso, também foram apreendidos oito porções de um produto, semelhante à maconha. Segundo consta no BO, o homem disse que estava vendo as drogas, pertencente a outra pessoa.

As drogas estavam em poder de um rapaz de 21 anos. Ainda com informações da ocorrência, ele foi detido após a Guarda Municipal o avistar. O rapaz teria jogado uma sacola ao chão e teria tentando fugir numa bicicleta, mas acabou detido. Ao ser revistado foi encontrada as drogas ‘suspeitas’ na sacola. O acusado foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, e, segundo informações da Guarda Municipal, ficou preso.

APREENSÕES

Outra ocorrência com apreensão de drogas feita pelos integrantes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Municipal de Jaguariúna, ocorreu no final de abril. Desta vez, o caso aconteceu no Jardim Dom Bosco. Na ocorrência, foram apreendidos 20 microtubos, com substância aparentando ser cocaína e R$ 180 em dinheiro, além de uma motocicleta sem a documentação.

Além destes produtos, os guardam apreenderam dois rapazes, sendo um maior de idade e o outro, menor. Antes de serem detidos, os dois homens tentaram fugir na motocicleta, quando avistaram a viatura da Guarda Municipal. Mesmo recebendo determinação para parar o veículo eles tentaram fugir, e, em uma curva, perdeu o controle da motocicleta e caíram.

Após isso, foram revistados e encontrados os produtos suspeitas. Os dois jovens foram encaminhados para o hospital em função de escoriações provocadas pela queda da moto. Em seguida, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil.